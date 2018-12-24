Форвард Олимпиакоса - о предстоящем матче против Динамо

Новости спорта: Форвард Олимпиакоса Мигель Анхель Герреро рассказал о пути команды в Лиге Европы и предстоящей встрече с Динамо.

Нападающий Олимпиакоса Мигель Анхель Герреро рассказал о пути команды в Лиге Европы и предстоящей встрече с Динамо.

"Быть среди 32-х лучших команд означает, что мы что-то хорошее сделали. Но нужно отдельно поработать перед двумя матчами против Динамо. У нас было много сложных соперников, а теперь придется иметь дело с динамовцами. Но мы должны это сделать.

Я думаю, что мы не недооценили ни одного из наших соперников в этом году, и на эти матчи проведем подготовку, которую запланирует наш тренер, чтобы снова сделать всех счастливыми. Мы хотим продвинуться дальше в еврокубках, ведь всегда ищем что-то большее, чем имеем сейчас", – цитирует Герреро novasports.gr.