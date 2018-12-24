Экс-футболист Шахтера может заменить Григорчука в Астане

Новости спорта: Специалист будет выбирать между Беларусью и Казахстаном

Успехи "Раднички" в чемпионате Сербии привлекли внимание к персоне главного тренера команды - 41-летнего Ненада Лалатович.

Как сообщает сербское издание HotSport, в сотрудничестве с сербом заинтересована "Астана", где до сих пор главным тренером официально остается Роман Григорчук, хотя фактически тренирует команду с лета.

Кроме "Астаны", у Лалатовича есть предложение от минского "Динамо".

Одним из преимуществ тренера перед другими иностранными специалистами называется знание русского языка, который он выучил во время игры за донецкий "Шахтер" в 2003-2005 годах.

Однако руководство "Радничков" рассчитывает оставить специалиста в команде до конца чемпионата.

Отметим, что после 21-го тура чемпионата Сербии, команда Лалатовича идет на втором месте, отставая от лидера "Црвены Звезды" на 9 очков, и опережая "Партизан" на 6 очков.