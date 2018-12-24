Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место

Экс-футболист Шахтера может заменить Григорчука в Астане

Экс-футболист Шахтера может заменить Григорчука в Астане
09:21 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Специалист будет выбирать между Беларусью и Казахстаном

Успехи "Раднички" в чемпионате Сербии привлекли внимание к персоне главного тренера команды - 41-летнего Ненада Лалатович.

Как сообщает сербское издание HotSport, в сотрудничестве с сербом заинтересована "Астана", где до сих пор главным тренером официально остается Роман Григорчук, хотя фактически тренирует команду с лета.

Кроме "Астаны", у Лалатовича есть предложение от минского "Динамо".

Одним из преимуществ тренера перед другими иностранными специалистами называется знание русского языка, который он выучил во время игры за донецкий "Шахтер" в 2003-2005 годах.

Однако руководство "Радничков" рассчитывает оставить специалиста в команде до конца чемпионата.

Отметим, что после 21-го тура чемпионата Сербии, команда Лалатовича идет на втором месте, отставая от лидера "Црвены Звезды" на 9 очков, и опережая "Партизан" на 6 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Астана, Ненад Лалатович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
02 Экс-игрок Шахтера отказался выступать за сборную Бразилии
03 Беринчик: Надеюсь, приду к власти и подниму страну
04 Зинченко уехал покорять Лондон
05 Моуриньо был шокирован увольнением из Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь