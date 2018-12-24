ПСЖ надеется подписать одного из лидеров Наполи

Новости спорта: Наполи отказался продавать бразильского полузащитника Аллана в ПСЖ.

Cтали известны подробности переговоров французского "ПСЖ" и итальянского "Наполи" по вопросу перехода бразильского полузащитника Аллана в парижский клуб. Руководство неаполитанцев не хочет отпускать игрока. Издание Corriere dello Sport сообщает, что представители обоих клубов встретились в Риме. "ПСЖ" предложил за приглянувшегося им бразильца 50 миллионов евро, но "Наполи" не согласился на эту сделку, так как не хочет отпускать игрока в январе.

"Наполи" и "ПСЖ" играли между собой в групповом этапе Лиги чемпионов, и обе игры завершились с ничейным исходом. Именно в этих матчах парижане отметили для себя Аллана.

В текущем сезоне Аллан сыграл 22 матча в футболке "Наполи", в которых отдал две результативные передачи, не забив при этом ни одного гола. Авторитетный портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Аллана ровно в 50 миллионов евро.

Напомним, что в составе "ПСЖ" выступает самый дорогой футболист мира. Звезда сборной Бразилии Неймар в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.