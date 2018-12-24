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Обидчик Шахтера может перебраться в Реал

Обидчик Шахтера может перебраться в Реал
10:33 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Агенты лидера французского Лиона Набиля Фекира предложили его мадридскому Реалу.

"Сливочные" изучают возможность подписания 25-летнего чемпиона мира, сообщает Marca.

По информации издания, Фекир уже мог переехать на Сантьяго Бернабеу летом. Президент Лиона всеми силами пытается сохранить атакующего хавбека, контракт с которым завершает действие в 2020 году, но сам игрок не прочь сменить клубную прописку.

Подписание Фекира, однако, не является приоритетным для мадридцев. Основные позиции, которые требуют усиления в Реале – центрфорвард и центральный полузащитник (вместо Луки Модрича). Если Набиль и переедет в Испанию, то за "галактикос" ему придется играть глубже, именно на позиции обладателя "Золотого мяча".

В сезоне 2018/19 Набиль Фекир провел 16 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 ассиста.

Напомним, именно благодаря голу Фекира в ворота Пятому Лиону удалось вырвать ничью в матче против Шахтера и вйшли в 1/8 Лиги чемпионов, где встретятся с Барселоной.

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ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Набиль Фекир.
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