Барселона и Реал поборются за молодого таланта Боруссии

Реал и Барселона всерьез рассматривают вариант с приобретением Джейдона Санчо, сообщает Marca.
Издание также заявляет, что клубы впечатлены игрой вингера и следили за всеми последними матчами Боруссии.
Стоит отметить, что в октябре Санчо продлил контракт со "шмелями". В этом же месяце он был признан лучшим игроком Бундеслиги.
В текущем сезоне Джейдон провел 24 поединка во всех соревнованиях, забил семь мячей и отдал десять голевых передач.
Ранее стало известно, за сколько Барселона готова купить форварда Тоттенхэма Гарри Кейна. Реал, в свою очередь, уже согласовал условия контракта с лидером Челси Эденом Азаром.