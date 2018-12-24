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Барселона и Реал поборются за молодого таланта Боруссии

Барселона и Реал поборются за молодого таланта Боруссии
11:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Британец Джейдон Санчо своей игрой привлек внимание грандов европейского футбола.

Реал и Барселона всерьез рассматривают вариант с приобретением Джейдона Санчо, сообщает Marca.

Издание также заявляет, что клубы впечатлены игрой вингера и следили за всеми последними матчами Боруссии.

Стоит отметить, что в октябре Санчо продлил контракт со "шмелями". В этом же месяце он был признан лучшим игроком Бундеслиги.

В текущем сезоне Джейдон провел 24 поединка во всех соревнованиях, забил семь мячей и отдал десять голевых передач.

Ранее стало известно, за сколько Барселона готова купить форварда Тоттенхэма Гарри Кейна. Реал, в свою очередь, уже согласовал условия контракта с лидером Челси Эденом Азаром.

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ФК Реал, ФК Барселона, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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