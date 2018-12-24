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Соперник Шахтера в Лиге Европы нашел усиление в МЛС

Соперник Шахтера в Лиге Европы нашел усиление в МЛС
12:03 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Американский защитник Аарон Лонг может перебраться в Бундеслигу уже зимой.

Защитник Нью-Йорк Ред Буллз Аарон Лонг попал в сферу интересов франкфуртского Айнтрахта – соперника донецкого Шахтера в плей-офф Лиги Европы.

Американский центрбек может переехать в Европу, а франкфуртские "орлы" – один из кандидатов на подписание Лонга. Об этом сообщает Fox Deportes.

26-летний игрок сборной Соединенных Штатов в 2018 году был признан Защитником года в МЛС. Это произошло в год его дебюта в национальной команде, а также во втором полном сезоне в составе Нью-Йорк Ред Буллз.

В минувшем сезоне Аарон Лонг провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Напомним, что франкфуртский Айнтрахт является соперником донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи этой стадии турнира состоятся в феврале.

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Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Аарон Лонг.
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