"Не только тренер виноват": Матич сравнил Моуриньо и Сульшера

Новости спорта: Полузащитник МЮ рассказал об изменениях в команде со сменой наставника.

Сербский полузащитник английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Неманья Матич не считает, что в плохих результатах виноват только Жозе Моуринью, а также поведал о том, какой футбол поставил команде Оле-Гуннар Сульшер.

"Он всего два дня в клубе, но мы уже не раз разговаривали. Сульшер сказал нам больше играть на атаку, быть более опасными, больше двигаться и бороться за мяч. Это мы и постарались сделать в поединке с Кардиффом, мы счастливы.

Если говорить об уходе Моуринью, то это футбол, такое случается. Не только тренер виноват в плохих результатах, но нам надо идти дальше и бороться за команду и клуб", – приводит слова серба Goal.

Напомним, что после отставки португальца игрок МЮ Алексис Санчес под песню "Теперь мы свободны" прибыл на базу Манчестер Юнайтед.