Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место

"Не только тренер виноват": Матич сравнил Моуриньо и Сульшера

&quot;Не только тренер виноват&quot;: Матич сравнил Моуриньо и Сульшера
12:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Полузащитник МЮ рассказал об изменениях в команде со сменой наставника.

Сербский полузащитник английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Неманья Матич не считает, что в плохих результатах виноват только Жозе Моуринью, а также поведал о том, какой футбол поставил команде Оле-Гуннар Сульшер.

"Он всего два дня в клубе, но мы уже не раз разговаривали. Сульшер сказал нам больше играть на атаку, быть более опасными, больше двигаться и бороться за мяч. Это мы и постарались сделать в поединке с Кардиффом, мы счастливы.

Если говорить об уходе Моуринью, то это футбол, такое случается. Не только тренер виноват в плохих результатах, но нам надо идти дальше и бороться за команду и клуб", – приводит слова серба Goal.

Напомним, что после отставки португальца игрок МЮ Алексис Санчес под песню "Теперь мы свободны" прибыл на базу Манчестер Юнайтед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Неманья Матич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
02 Экс-игрок Шахтера отказался выступать за сборную Бразилии
03 Беринчик: Надеюсь, приду к власти и подниму страну
04 Зинченко уехал покорять Лондон
05 Моуриньо был шокирован увольнением из Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь