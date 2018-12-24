Динамо может вернуть бывшего лидера

Новости спорта: Украинский защитник ПАОКа Евгений Хачериди может вернуться в киевское Динамо.

31-летний украинский защитник Евгений Хачериди сегодня прибыл в Киев для переговоров по возврату в киевское Динамо. Об этом сообщает греческий портала Fueled with sports.

Напомним, Хачериди перешел в греческий ПАОК летом 2018 года на правах свободного агента (бесплатно). Его контракт действует до конца 2020/21. Но греки хотят разгрузить зарплатную ведомость, а игра Хачериди (11 матчей) далека от оптимальной.

Если Хачериди вернется в Динамо, то раньше он не смог бы помочь киевлянам в Лиге Европы, ведь заигран за ПАОК. Но, что касается дозаявки игроков по завершении групповых этапов турниров, то клуб сможет заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений. Раньше новичок не имел права выступать за новый клуб в плей-офф, если был уже заигран на групповом этапе того же турнира.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграет с еще одним греческим клубом - Олимпиакосом.