В Карпатах рассказали о новом тренере

Новости спорта: Карпаты к середине января планируют объявить о новом тренере.

Олег Бойчишин, который отработал с командой последние матчи года после ухода Жозе Мораиша, сейчас вернулся в должность спортивного директора клуба и считает, что вскоре «Карпаты» определятся с наставником.

Кроме того, Бойчишин опроверг информацию об уходе вице-президента Олега Смалийчука.

«Олег Смалийчук продолжает выполнять свои обязанности. Только в эти дни он находится не в Украине. И о кадровых изменениях в «Карпатах» лучше всего поговорить именно с ним».

«Только ближе к середине января, когда зелено-белые вернутся с каникул. Вполне возможно, что к этому времени у «Карпат» будет уже и новый главный тренер», - сказал Бойчишин.

«Карпаты» завершили первую часть сезона на 10-м месте.