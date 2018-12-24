Стало известно, кто сменит Гаттузо у руля Милана

Новым главным тренером «Милана» может стать Франческо Гвидолин. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, руководство миланского клуба уволит нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо, если клуб не сумеет добиться побед в двух ближайших матчах Серии А с «Фрозиноне» (26 декабря, в гостях) и СПАЛом (29 декабря, на своём поле).
После 17 туров «Милан», набрав 27 очков, занимает пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.
63-летний Гвидолин в данный момент является безработным. Его последним клубом был «Суонси Сити», который он тренировал на протяжении 10 месяцев в 2016 году. Также наставник руководил такими известными клубами, как «Удинезе», «Парма», «Палермо», «Монако» и «Дженоа».