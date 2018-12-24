УПЛ в феврале начнет коммерческие переговоры по созданию единого телепула

Новости спорта: Вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский рассказал, как идет процесс создания единого телепула.

Маркиян Ключковский в комментарии footballua.tv, в частности, отметил, что планируется в феврале 2019 года начать коммерческие переговоры, с тем, чтобы на апрель выйти на тендеры по реализации коммерческих прав.

"Мы понимаем наши реалии. Мы сознательно стараемся убрать политику из этой дискуссии. Наша главная и долгосрочная задача, чтобы у нас был единый фактор - коммерция. Что коммерчески будет выгодно УПЛ и соответственно клубам, так мы и будем делать.

На январь запланирован следующий раунд переговоров. В первый раз мы много слушали и пытались услышать, какие форматы, какие параметры более интересные трансляторам. Второй раунд будет более двухсторонним, поскольку на тот момент у нас уже будет конкретика, которую мы сможем предложить партнерам для их анализа и обсуждения. Мы планируем в феврале начать коммерческие переговоры, с тем, чтобы на апрель выйти на тендеры по реализации коммерческих прав", - сказал Ключковский.

Как сообщал Укринформ, украинская Премьер-лига получит все телевизионные права, начиная с сезона-2019/20. Коллективный договор между клубами и лигой был утвержден 5 июня на общем собрании участников УПЛ.