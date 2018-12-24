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Лужный женился во второй раз

Лужный женился во второй раз
22:50 Пн, 24 Декабрь 2018 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Помощник главного тренера «Динамо» Олег Лужный сообщил о том, что недавно женился во второй раз.

«Какое самое большое изменение произошло в моей жизни за последнее время? Не так давно я женился. Моя супруга Юлия тоже любит спорт: сейчас собираемся ехать кататься на лыжах. Летом вместе бегаем. Она меня очень хорошо понимает и помогает «переключаться» после непростых матчей.

Я человек эмоциональный, поэтому часто после непростого матча нервничаю, долго думаю о самой игре. Мы познакомились совсем случайно и с тех пор наши дороги сошлись. Я чувствую себя счастливым».

От первого брака у Олега Лужного две дочери.

Ранее Виталий Миколенко заявил, что Олег Лужный не является жестким тренером.

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Олег Лужный, Новости футбола.
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