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Месси - лидер европейских чемпионатов в 2018 году

Месси - лидер европейских чемпионатов в 2018 году
21:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лионель Месси лидирует по шести показателям в 2018 году среди игроков топ-5 лиг.

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лидером сразу по шести важным статистическим показателям в 2018 году среду всех футболистов, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах.

В уходящем году Месси забил больше всех голов, стал автором наибольшего количества результативных передач, совершил больше всех обводок, больше всех забил голов со штрафных ударов и ударами из-за пределов штрафной площади, а также создал больше всех голевых моментов.

При этом аргентинский форвард пропустил в общей сложности три недели по разным причинам.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провёл 15 матчей в чемпионате Испании, стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач.

Напомним, в голосовании на «Золотой мяч» — 2018 Месси занял пятое место.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Ла Лига, Примера, Новости футбола.
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