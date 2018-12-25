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Мхитарян впервые за 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении

Мхитарян впервые за 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении
07:57 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Лучшим футболистом Армении в этом году стал бывший игрок донецкого Металлурга.

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян впервые за последние 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении.

Официальный сайт Федерации футбола Армении обнародовал результаты голосования за лучшего футболиста страны. 191 балл набрал игрок "Актобе" и сборной Армении Маркос Пизелли, у второго в списке Генриха Мхитаряна – 119 баллов. Отметим, что ранее оба игрока защищали цвета донецкого "Металурга" в украинской Премьер-лиге.

Таким образом, впервые с 2011 года не удалось победить Мхитаряну, который становился лучшим 8 раз (рекорд). Хавбек лондонского "Арсенала" был лучшим футболистом страны начиная с 2009 года, с перерывом на 2010. Тогда лучшим стал еще один экс-игрок донецких "металлургов" Карлен Мкртчян, в то время игравший за "Пюник".

В 2008 году Пизелли натурализовался в Армении и сейчас выступает за Актобе. В 25 матчах чемпионата Пизелли забил 18 голов.

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Генрих Мхитарян, Футбол, Новости футбола, Маркос Пизелли.
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