Мхитарян впервые за 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении

Новости спорта: Лучшим футболистом Армении в этом году стал бывший игрок донецкого Металлурга.

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян впервые за последние 7 лет проиграл в голосовании за лучшего футболиста Армении.

Официальный сайт Федерации футбола Армении обнародовал результаты голосования за лучшего футболиста страны. 191 балл набрал игрок "Актобе" и сборной Армении Маркос Пизелли, у второго в списке Генриха Мхитаряна – 119 баллов. Отметим, что ранее оба игрока защищали цвета донецкого "Металурга" в украинской Премьер-лиге.

Таким образом, впервые с 2011 года не удалось победить Мхитаряну, который становился лучшим 8 раз (рекорд). Хавбек лондонского "Арсенала" был лучшим футболистом страны начиная с 2009 года, с перерывом на 2010. Тогда лучшим стал еще один экс-игрок донецких "металлургов" Карлен Мкртчян, в то время игравший за "Пюник".

В 2008 году Пизелли натурализовался в Армении и сейчас выступает за Актобе. В 25 матчах чемпионата Пизелли забил 18 голов.