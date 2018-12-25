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Барселона придумала способ заполучить лидера ПСЖ Мбаппе

Барселона придумала способ заполучить лидера ПСЖ Мбаппе
08:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Каталонский клуб может отдать своего бразильского полузащитника в пользу француза.

Барселона хочет заполучить Килиана Мбаппе, за которого готова выложить приличную сумму и отдать своего игрока.

По информации Don Balon, каталонцы не против предложить за 20-летнего француза, играющего за ПСЖ, своего полузащитника Филипре Коутиньо и доплатить 150 миллионов евро.

Отмечается также, что Коутиньо - близкий друг нападающего ПСЖ Неймара, что может увеличить шансы на сделку.

Ранее сообщалось, что ПСЖ, возмжно, нужно будет продать Килиана Мбаппе или Неймара для соблюдения правил ФФП, но французский клуб опроверг информацию о продаже игроков.

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ПСЖ, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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