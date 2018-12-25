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Игрок Барселоны: Молюсь, чтобы Неймар вернулся

Игрок Барселоны: Молюсь, чтобы Неймар вернулся
12:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Полузащитник Барселоны Артур считает, что чем сильнее игроки в команде, тем лучше для нее.

Полузащитник Барселоны Артур высказался о возможном возвращении игрока ПСЖ Неймара в каталонский клуб.

"Я молюсь, чтобы Неймар вернулся, потому что он великолепен, и это даже не обсуждается. Считаю, что чем сильнее игроки в команде, тем лучше для нее. Я не в курсе, как далеко зашли переговоры, и есть ли возможность его возвращения.

Он мой большой друг и профессионал, которым я очень восхищаюсь, поэтому буду очень рад его возвращению", - цитирует Артура El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар защищал цвета Барселоны с 2013 по 2017 год, а потом перешел в Пари Сен-Жермен за рекордные 222 миллиона евро.

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ФК Барселона, Неймар, Футбол, Артур, Новости футбола.
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