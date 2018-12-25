Спонсор Динамо готовит рекордное предложение для Ливерпуля

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"Ливерпуль" может заключить спонсорский контракт на рекордную сумму. Как сообщает Daily Mail, клуб ведет переговоры по обновлению договора с поставщиком экипировки New Balance. Новый контракт может стоить 80 миллионов фунтов стерлингов. Тогда "Ливерпуль" обойдет "Манчестер Юнайтед", который имеет рекордный в премьер-лиге контракт с Adidas на 75 миллионов фунтов.

Напомним, что компания New Balance является спонсором киевского "Динамо". Столичный клуб заключил соглашение с новым партнером в начале текущего сезона.

Ранее мы писали, что "Ливерпуль" продлил свою суперсерию в чемпионате Англии: уже 18 матчей сезона без поражений. "Красные" на выезде обыграли "Вулверхэмптон" и продлили победную серию в Премьер-лиге.

После 18 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 48 баллов. На счету команды Юргена Клоппа 15 побед и три ничьих. На четыре очка от них отстает "Манчестер Сити".