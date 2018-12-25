Генеральный директор Зари - о трансферных планах клуба

Новости спорта: Сергей Рафаилов подвел итоги уходящего года.

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал трансферные слухи, подтвердив, что клуб намерен расстаться с защитником Василием Приймой, сообщает официальный сайт Зари

«Что касается Василия Приймы, то он достаточно квалифицированный футболист, играл в неплохих клубах. Но по ряду причин, возможно, из-за усталости либо снижения требований к себе, он значительно снизил своё мастерство и перестал попадать в состав. А в те моменты, где тренер ему всё же доверил место в основе, даже со стороны было видно, что Василий не показывал тот уровень игры, которого от него ждали».

«Игрок был переведён в дубль, а его агенту была поставлена задача искать для Василия новый клуб», - сказал Рафаилов.

Кроме того, Рафаилов не стал подтверждать или опровергать информацию о возможном трансфере хавбека Игоря Харатина в «Ференцварош».

«Если по Игорю Харатину будет конкретика, то вы узнаете об этом со страниц официального сайта», - добавил Рафаилов.