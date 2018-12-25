Монако хочет усилить состав экс-футболистом Динамо

Новости спорта: Экс-защитник Динамо Домагой Вида может продолжить карьеру во Франции.

Еще один клуб из европейских топ-чемпионатов заинтересовался экс-защитником Динамо, а ныне игроком Бешикташем Домагоем Видой.

Как сообщает турецкий портал Fanatik, серьезный интерес к 29-летнему хорвату проявляет кризисный Монако.

По информации источника, тренерский штаб монегасков во главе с Тьерри Анри в экстренном порядке ищет усиление оборонительной линии и готов заплатить за вице-чемпиона мира 8 млн евро.

Также сообщается, что руководство турецкого клуба готово отпустить игрока за такие деньги, однако последнее слово останется за наставником Орлов Шенолом Гюнешем.

Напомним, что ранее СМИ писали об интересе к Домагою со стороны Эвертона, Фулхема, Вест Хэма и даже Ливерпуля.

В текущем сезоне защитник сыграл за Орлов 22 матча, результативными действиями не отмечался.