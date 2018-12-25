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Назван лучший футболист Франции в 2018 году

Назван лучший футболист Франции в 2018 году
15:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал обладателем почётной награды

France Football признал 20-летнего форварда лучшим футболистом Франции в 2018 году. Об этом издание сообщило в «Твиттере».

Ранее Мбаппе занял четвёртое место в голосовании за «Золотой мяч» – самую престижную индивидуальную награду в футболе, которую также вручает France Football.

Минувшим летом на чемпионате мира Мбаппе в составе сборной Франции завоевал золотые медали – вторые в истории французской команды и первые с 1998 года. С «ПСЖ» форвард стал чемпионом страны и добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. После 17 туров нынешнего розыгрыша первенства парижане возглавляют турнирную таблицу и опережают ближайшего преследователя на 13 очков.

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Все по теме:

Золотой мяч, Лига 1, Чемпионат Франции, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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