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ПАОК отпускает Хачериди

ПАОК отпускает Хачериди
16:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта: В какой клуб украинской Премьер лиги Евгений Хачериди вернется?

ПАОК готов без проблем отпустить центрального защитника Евгения Хачериди, сообщает Sport24.gr.

Если 31-летний футболист получит устраивающее его предложение, греческий клуб не станет запрашивать огромных денег за трансфер.

Греки, подписавшие украинца бесплатно в мае, таким образом смогут разгрузить зарплатную ведомость на 1,3 миллиона евро в год.

Накануне СМИ сообщали, что центрбек уже находится в Украине и может либо вернуться в Динамо, либо продолжить карьеру в Шахтере.

За киевлян Хачериди выступал с июля 2009 года (237 матчей и 8 голов). Главный тренер Динамо Александр Хацкевич утверждал, что игрок потерял мотивацию и считал, будто у команды нет никаких перспектив.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Евгений Хачериди, ФК ПАОК, УПЛ.
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