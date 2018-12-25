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Шахтер предложил на 200 тысяч больше за игрока Александрии

Шахтер предложил на 200 тысяч больше за игрока Александрии
22:29 Сегодня Телеграф FootballHub

Новости спорта: Донецкий Шахтер дает Александрии 800 тысяч за Бондаренко.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» предлагал «Александрии» 600 тысяч долларов за Валерия Бондаренко.

Теперь же чемпионы Украины подняли свое предложение до 800 тысяч, однако «Александрия» по-прежнему не хочет отпускать игрока. Цель клуба – прямая квалификация в групповой этап Лиги Европы, и руководство «Александрии» считает, что без Бондаренко этого будет труднее достигнуть.

При этом сам Бондаренко хочет перейти в «Шахтер».

Напомним, что Валерий Бондаренко защищает цвета «Александрии» с 2017 года. Ранее выступал за киевский «Арсенал», «Торпедо» (Кутаиси) и стрыйскую «Скалу».

В этом сезоне Бондаренко сыграл 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

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ФК Шахтер, ФК Александрия, УПЛ, Валерий Бондаренко.
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