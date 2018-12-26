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Символическая сборная 2018 года по версии InStat

Символическая сборная 2018 года по версии InStat
01:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Погба, Неймар, Азар попали в состав символической сборной года по версии InStat.

Компания спортивной аналитики InStat, которая занимается профессиональной статистикой, в своём "твиттере" опубликовала состав символической сборной по итогам 2018 года.

Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», сборная Франции, 307 баллов)

Защитники: Эмерик Лапорт («Манчестер Сити», 322, сборная Франции), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов, 325), Матс Хуммельс («Бавария», сборная Германии, 338)

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед», сборная Франции, 329), Жоау Канселу («Ювентус», сборная Португалии, 327), Неймар («ПСЖ», сборная Бразилии, 423), Эден Азар («Челси», сборная Бельгии, 344), Анхель Ди Мария («ПСЖ», сборная Аргентины, 335)

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус», сборная Португалии, 360), Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины, 420).

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Поль Погба, Неймар, Новости футбола, InStat.
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