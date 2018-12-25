Еще один бразилец Шахтера может принять гражданство Украины

Новости спорта: Защитник «Шахтера» хочет поиграть за сборную Украины.

Бразильский защитник «Шахтера» Исмаили готов принять украинское гражданство. Об этом сообщает известный журналист Игорь Цыганык:

«Вполне возможно, что уже в ближайшее время Исмаили примет украинское гражданство. Близкие к нему люди говорят, что он серьезно рассматривает эту возможность.

Он очень надеялся получить вызов в сборную Бразилии, но получив его, не был заигран за сборную.

Поэтому источники говорят, что Исмаили готов принять украинское гражданство и конкурировать за попадание в сборную Украины. Пример Марлоса вдохновил его», - заявил Цыганык.

В марте текущего года Исмаили был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Россией и Германией, но на поле так и не появился.

Ранее Исмаили вошел в команду недели в Лиге чемпионов.