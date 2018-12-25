Хачериди расставил все точки над "и"

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Хачериди расставил все точки над &quot;и&quot;
19:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец не желает переходить в Динамо или Шахтер.

Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди заявил, что не ведет переговоры с украинскими клубами.

“То, что пишут обо мне и Динамо или Шахтере – неправда.

Если бы поступило хорошее предложение, то без проблем поменял бы команду. В Украину я, наверное, не вернусь.

Перейти в Шахтер было бы неправильно. А Динамо после той ситуации... Не хочу ничего говорить, но в этих командах меня не будет.

В Россию, думаю, тоже не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом”,- приводит слова Евгения Цыганык-Live.

Ранее появлялась информация о том, что Хачериди прибыл в Украину для подписания контракта с Шахтером. Также сообщалось, что защитник может вернуться в Динамо.

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ФК Шахтер, Евгений Хачериди, ФК ПАОК, ФК Динамо (Киев).
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