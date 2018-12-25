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Цыганык назвал сумму клаусулы Цыганкова

Цыганык назвал сумму клаусулы Цыганкова
21:12 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Сам футболист пока не спешит покидать киевский клуб.

Трансфер лидера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова в ближайшее время может не состоятся из-за высокой клаусулы, прописанной в контракте с «бело-синими». Известный журналист Игорь Цыганык заявляет, что она составляет 50 млн евро.

«Насколько мне известно, его клаусула по новому контракту с «Динамо» составляет 50 млн евро.

Если им будет интересоваться топ-клуб из топ-5 чемпионатов, и предложение будет приемлемым для Виктора, то «Динамо» может пойти на уступки. Но насколько я понимаю, сам Цыганков хочет что-то выиграть с киевлянами и хочет стать в истории клуба яркой фигурой.

Я общался с Виктором и, насколько я понял, все его мысли о «Динамо». Он понимает, что им интересуются другие клубы, но на данном этапе он говорит только киевском клубе. Разговоров о том, что он может куда-то перейти, я от него не слышал», – сказал журналист в передаче «Цыганык Live».

В текущем сезоне правый вингер киевлян сыграл 28 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает Виктора в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что Цыганковым интересуются «Ливерпуль», «Бавария» и «Тоттенхэм», а киевляне получили предложение в размере 20 млн евро.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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