Футбол: расписание матчей 26 декабря

Новости спорта: Представляем расписание матчей среды, 26 января, которые будут сыграны в Англии и Италии.

Сегодня стартует этот великолепный марафон, который называется Boxing Day. В Англии туры играются на каждый третий день, и это все до 4 января.

Расписание матчей 26 декабря|среда

Чемпионат Англии Премьер-лига 19-й тур

14:30 Фулхэм - Вулверхэмптон Футбол 1

17:00 Бёрнли - Эвертон

17:00 Тоттенхэм - Борнмут

17:00 Ман Юнайтед - Хаддерсфилд Таун

17:00 Ливерпуль - Ньюкасл Футбол 1

17:00 Лестер Сити - Ман Сити

17:00 Кристал Пэлас - Кардифф Сити

19:15 Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал Футбол 2

21:30 Уотфорд - Челси Футбол 2

Чемпионат Италии Серия А 18-й тур

13:30 Фрозиноне - Милан Футбол 2

16:00 Болонья - Лацио

16:00 Аталанта - Ювентус Футбол 2

16:00 Фиорентина - Парма

16:00 Сампдория - Кьево

16:00 Кальяри - Дженоа

19:00 Торино - Эмполи

19:00 СПАЛ - Удинезе

19:00 Рома - Сассуоло Футбол 1

21:30 Интер Милан - Наполи Футбол 1

Напомним, Boxing Day - праздник, отмечаемый в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде, а также в Кирибати, Самоа и др. «День подарков» отмечается в этих странах ежегодно 26 декабря.