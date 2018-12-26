Футбол: расписание матчей 26 декабря

Сегодня стартует этот великолепный марафон, который называется Boxing Day. В Англии туры играются на каждый третий день, и это все до 4 января.
Расписание матчей 26 декабря|среда
Чемпионат Англии Премьер-лига 19-й тур
14:30 Фулхэм - Вулверхэмптон Футбол 1
17:00 Бёрнли - Эвертон
17:00 Тоттенхэм - Борнмут
17:00 Ман Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
17:00 Ливерпуль - Ньюкасл Футбол 1
17:00 Лестер Сити - Ман Сити
17:00 Кристал Пэлас - Кардифф Сити
19:15 Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал Футбол 2
21:30 Уотфорд - Челси Футбол 2
Чемпионат Италии Серия А 18-й тур
13:30 Фрозиноне - Милан Футбол 2
16:00 Болонья - Лацио
16:00 Аталанта - Ювентус Футбол 2
16:00 Фиорентина - Парма
16:00 Сампдория - Кьево
16:00 Кальяри - Дженоа
19:00 Торино - Эмполи
19:00 СПАЛ - Удинезе
19:00 Рома - Сассуоло Футбол 1
21:30 Интер Милан - Наполи Футбол 1
Напомним, Boxing Day - праздник, отмечаемый в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде, а также в Кирибати, Самоа и др. «День подарков» отмечается в этих странах ежегодно 26 декабря.