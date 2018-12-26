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Футбол: расписание матчей 26 декабря

Футбол: расписание матчей 26 декабря
08:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Представляем расписание матчей среды, 26 января, которые будут сыграны в Англии и Италии.

Сегодня стартует этот великолепный марафон, который называется Boxing Day. В Англии туры играются на каждый третий день, и это все до 4 января.

Расписание  матчей 26 декабря|среда

Чемпионат Англии Премьер-лига 19-й тур

14:30 Фулхэм - Вулверхэмптон Футбол 1

17:00 Бёрнли - Эвертон

17:00 Тоттенхэм - Борнмут

17:00 Ман Юнайтед - Хаддерсфилд Таун

17:00 Ливерпуль - Ньюкасл Футбол 1

17:00 Лестер Сити - Ман Сити

17:00 Кристал Пэлас - Кардифф Сити

19:15 Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал Футбол 2

21:30 Уотфорд - Челси Футбол 2

Чемпионат Италии Серия А 18-й тур

13:30 Фрозиноне - Милан Футбол 2

16:00 Болонья - Лацио

16:00 Аталанта - Ювентус Футбол 2

16:00 Фиорентина - Парма

16:00 Сампдория - Кьево

16:00 Кальяри - Дженоа

19:00 Торино - Эмполи

19:00 СПАЛ - Удинезе

19:00 Рома - Сассуоло Футбол 1

21:30 Интер Милан - Наполи Футбол 1

Напомним, Boxing Day - праздник, отмечаемый в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде, а также в Кирибати, Самоа и др. «День подарков» отмечается в этих странах ежегодно 26 декабря.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ливерпуль, ФК Наполи, Серия А, АПЛ, Новости футбола, Boxing Day.
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