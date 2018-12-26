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Бакалов: Мы обыграли Динамо, сыграли в ничью с Шахтером и Александрией

Бакалов: Мы обыграли Динамо, сыграли в ничью с Шахтером и Александрией
08:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Наставник ФК Львов Юрий Бакалов рассказал об итогах года и будущих планах.

Главный тренер львовского клуба подвел итоги первой половины сезона и рассказал о дальнейших планах, сообщает канал Футбол.

О турнирной ситуации в чемпионате: "На данный момент мы занимаем восьмое место в турнирной таблице, набрали 23 очка. С одной стороны, это не плохо, особенно что касается очков. Но есть чувство, что мы не добрали несколько зачетных баллов. По качеству игры вопросов у меня нет".

О сильной игре против лидеров чемпионата: "Мы обыграли Динамо, сыграли в ничью с Шахтером и Александрией. Никого не буду выделять, ведь успехи –– это всегда заслуга всего клуба, от обслуживающего персонала до руководства. Мы провели качественную работу, которая приносила результат".

О зимних сборах клуба: "Команда 10-го января выходит с отпуска, 11-го пройдет медицинское обследование. Первую неделю будем работать во Львове, затем 18-го января летим в Турцию, где будем до 20-го февраля. Приблизительно уже знаем, с кем сыграем. Мы поставили условия организаторам сборов, чтобы сыграть против хороших команд".

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УПЛ, Юрий Бакалов, Новости футбола, ФК Львов.
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