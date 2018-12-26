Известного российского тренера лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Новости спорта: Дмитрия Аленичева лишили прав на полтора года за вождение в нетрезвом состоянии.

Главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева лишили права управлять автомобилем на полтора года, а также наказали штрафом в 30 тыс. рублей за вождение в пьяном виде. Дело было рассмотрено сегодня, 26 декабря, на 63 участке Мирового суда Красноярска, сообщает Sibnovosti.ru.

Напомним, наставник красноярцев отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения после остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД. Инцидент произошёл в ночь на 19 ноября. Аленичев находился за рулём клубного автомобиля. Главный тренер не признал своей вины и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. После этого сотрудники ГИБДД отвезли автомобиль на штрафстоянку.

Аленичев возглавляет «Енисей» с лета 2017 года. Под его руководством команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России.