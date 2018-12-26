Футболист АПЛ получил фантастическое предложение из Китая

Новости спорта: Футболист "Кристал Пэлас" Заха получил фантастическое предложение из Китая.

Полузащитник английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха получил фантастическое предложение из Китая.

Уилфрид Заха может заработать в китайском клубе "Далянь Ифань" минимум 44 млн фунтов в следующие 4 года. Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Daily Mail.

В августе "Кристал Пэлас" сделал Уилфрида своим самым высокооплачиваемым игроком в истории. Тогда Заха заключил соглашение с клубом до 2023 года с зарплатой в 130 тыс. фунтов в неделю. Сейчас же 26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара получил предложение в три раза выгоднее.

"Далянь Ифань", который возглавляет бывший тренер мадридского "Реала" Бернд Шустер готов заключить с Уилфридом контракт с базовой зарплатой в 11 млн. фунтов в год. Еще 2.5 млн. фунтов Заха сможет ежегодно зарабатывать в качестве бонусов. Также китайский клуб готов оплачивать все перелеты игрока в Англию первым классом.

Ожидается, что в январе "Далянь Ифань" направит официальное предложение по трансферу футболиста.