Тренер сборной U17 Езерский развеял слухи о работе с командой U21

Новости спорта: Тренер сборной Украины U17 развенчал некоторые слухи касательно работы в сборной U21.

Известно, что Федерация футбола Украины решила расстаться с наставником молодежной сборной Александром Головко, вместо которого, по слухам, хотели пригласить Владимира Езерского.

Однако Езерский работает с Украиной U-17 и пока не собирается бросать свою команду.

«Первое, что я хочу отметить, очень много разговоров ходит по этому поводу. Я слышал разговоры о том, что я кандидат на должность наставника сборной Украины (U-21). Мне хочется развеять все эти слухи – конкретно со мной из руководства Федерации футбола Украины никто не говорил по этому поводу. Я с большим уважением отношусь к Александру Головко. Считаю, что Александр Борисович качественно работал в молодежной сборной Украины. 9 футболистов из его команды пополнили ряды национальной сборной Украины. Это отличный показатель».

«У меня есть принципы, которыми я руководствуюсь в жизни. Все коллеги, которые трудятся в той или иной команде заслуживают уважения. Недавно мы отчитывались в Федерации футбола за свою работу. Я работаю главным тренером в юношеской сборной Украины (U-17) и хочу продолжить работу со своими подопечными. Вместе мы работаем уже 1,5 года и прошли немалый путь. Мне хочется вывести своих подопечных в финальную часть чемпионата Европы», - сказал Езерский.