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Динамо вошло в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов

Динамо вошло в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов
11:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Ее один украинский клуб, донецкий Шахтер, занял 31-е место.

Официальный сайт УЕФА опубликовал сводную турнирную таблицу Кубка чемпионов и Лиги чемпионов за 1955–2018 годы. Как сообщает zbirna.com, за всю историю соревнований в них участвовали 513 клубов и среди них - пять украинских.

Наиболее высокое место среди украинских команд занимает киевское "Динамо". Команда находится на 12 строчке сводной таблицы, вслед за лондонским "Арсеналом". "Бело-синие" 35 раз участвовали в КЧ и ЛЧ, сыграли 231 матч и набрали 245 очков. Разница мячей — 330:279.

Донецкий "Шахтер" расположился на 31 месте. "Горняки" 19 раз стартовали в двух турнирах, провели 124 поединка и имеют в активе 127 пунктов. Разница забитых и пропущенных - 184:180.

Кроме двух наших грандов, в таблице из украинских команд присутствуют "Днепр", "Металлист" и "Таврия".

М                          Клуб Участия Титулы Матчи Очки
1 Реал  (Испания) 49 13 429 561
2 Бавария (Германия) 35 5 339 461
3 Барселона (Испания) 29 5 304 427
4 Манчестер Юнайтед (Англия) 28 3 275 372
5 Ювентус (Италия) 33 2 267 335
6 Милан (Италия) 28 7 249 314
7 Бенфика (Португалия) 38 2 252 282
8 Порту (Португалия) 33 2 239 273
9 Ливерпуль (Англия) 23 5 202 269
10 Аякс (Нидерланды) 35 4 211 246
11 Арсенал (Англия) 21 0 201 245
12 Динамо К (Украина) 35 0 231 245
13 Селтик (Шотландия) 33 1 206 227
14 Интер (Италия) 20 3 172 214
15 Челси (Англия) 15 1 160 206
16 Андерлехт (Бельгия) 34 0 200 184
17 ПСВ (Нидерланды) 27 1 175 167
18 Рейнджерс (Шотландия) 30 0 161 164
19 Атлетико (Испания) 14 0 125 161
20 Боруссия Д (Германия)  17 1 136 159

Возглавляет список лучших мадридский "Реал", на сто очков опережающий мюнхенскую "Баварию". Замыкает тройку сильнейших "Барселона".

Соперник киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, "Олимпиакос", располагается на 26 месте. Противник "Шахтера", франкфуртский "Айнтрахт", находится на 208 позиции.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, АПЛ, УПЛ.
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