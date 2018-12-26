Динамо вошло в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов

Новости спорта: Ее один украинский клуб, донецкий Шахтер, занял 31-е место.

Официальный сайт УЕФА опубликовал сводную турнирную таблицу Кубка чемпионов и Лиги чемпионов за 1955–2018 годы. Как сообщает zbirna.com, за всю историю соревнований в них участвовали 513 клубов и среди них - пять украинских.

Наиболее высокое место среди украинских команд занимает киевское "Динамо". Команда находится на 12 строчке сводной таблицы, вслед за лондонским "Арсеналом". "Бело-синие" 35 раз участвовали в КЧ и ЛЧ, сыграли 231 матч и набрали 245 очков. Разница мячей — 330:279.

Донецкий "Шахтер" расположился на 31 месте. "Горняки" 19 раз стартовали в двух турнирах, провели 124 поединка и имеют в активе 127 пунктов. Разница забитых и пропущенных - 184:180.

Кроме двух наших грандов, в таблице из украинских команд присутствуют "Днепр", "Металлист" и "Таврия".

М Клуб Участия Титулы Матчи Очки 1 Реал (Испания) 49 13 429 561 2 Бавария (Германия) 35 5 339 461 3 Барселона (Испания) 29 5 304 427 4 Манчестер Юнайтед (Англия) 28 3 275 372 5 Ювентус (Италия) 33 2 267 335 6 Милан (Италия) 28 7 249 314 7 Бенфика (Португалия) 38 2 252 282 8 Порту (Португалия) 33 2 239 273 9 Ливерпуль (Англия) 23 5 202 269 10 Аякс (Нидерланды) 35 4 211 246 11 Арсенал (Англия) 21 0 201 245 12 Динамо К (Украина) 35 0 231 245 13 Селтик (Шотландия) 33 1 206 227 14 Интер (Италия) 20 3 172 214 15 Челси (Англия) 15 1 160 206 16 Андерлехт (Бельгия) 34 0 200 184 17 ПСВ (Нидерланды) 27 1 175 167 18 Рейнджерс (Шотландия) 30 0 161 164 19 Атлетико (Испания) 14 0 125 161 20 Боруссия Д (Германия) 17 1 136 159

Возглавляет список лучших мадридский "Реал", на сто очков опережающий мюнхенскую "Баварию". Замыкает тройку сильнейших "Барселона".

Соперник киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, "Олимпиакос", располагается на 26 месте. Противник "Шахтера", франкфуртский "Айнтрахт", находится на 208 позиции.