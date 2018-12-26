Динамо вошло в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал сводную турнирную таблицу Кубка чемпионов и Лиги чемпионов за 1955–2018 годы. Как сообщает zbirna.com, за всю историю соревнований в них участвовали 513 клубов и среди них - пять украинских.
Наиболее высокое место среди украинских команд занимает киевское "Динамо". Команда находится на 12 строчке сводной таблицы, вслед за лондонским "Арсеналом". "Бело-синие" 35 раз участвовали в КЧ и ЛЧ, сыграли 231 матч и набрали 245 очков. Разница мячей — 330:279.
Донецкий "Шахтер" расположился на 31 месте. "Горняки" 19 раз стартовали в двух турнирах, провели 124 поединка и имеют в активе 127 пунктов. Разница забитых и пропущенных - 184:180.
Кроме двух наших грандов, в таблице из украинских команд присутствуют "Днепр", "Металлист" и "Таврия".
|М
|Клуб
|Участия
|Титулы
|Матчи
|Очки
|1
|Реал (Испания)
|49
|13
|429
|561
|2
|Бавария (Германия)
|35
|5
|339
|461
|3
|Барселона (Испания)
|29
|5
|304
|427
|4
|Манчестер Юнайтед (Англия)
|28
|3
|275
|372
|5
|Ювентус (Италия)
|33
|2
|267
|335
|6
|Милан (Италия)
|28
|7
|249
|314
|7
|Бенфика (Португалия)
|38
|2
|252
|282
|8
|Порту (Португалия)
|33
|2
|239
|273
|9
|Ливерпуль (Англия)
|23
|5
|202
|269
|10
|Аякс (Нидерланды)
|35
|4
|211
|246
|11
|Арсенал (Англия)
|21
|0
|201
|245
|12
|Динамо К (Украина)
|35
|0
|231
|245
|13
|Селтик (Шотландия)
|33
|1
|206
|227
|14
|Интер (Италия)
|20
|3
|172
|214
|15
|Челси (Англия)
|15
|1
|160
|206
|16
|Андерлехт (Бельгия)
|34
|0
|200
|184
|17
|ПСВ (Нидерланды)
|27
|1
|175
|167
|18
|Рейнджерс (Шотландия)
|30
|0
|161
|164
|19
|Атлетико (Испания)
|14
|0
|125
|161
|20
|Боруссия Д (Германия)
|17
|1
|136
|159
Возглавляет список лучших мадридский "Реал", на сто очков опережающий мюнхенскую "Баварию". Замыкает тройку сильнейших "Барселона".
Соперник киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, "Олимпиакос", располагается на 26 месте. Противник "Шахтера", франкфуртский "Айнтрахт", находится на 208 позиции.