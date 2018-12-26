ФИФА может наказать РФС из-за Крыма

Новости спорта: ФИФА может наказать РФС за участие российских клубов в зимнем Кубке Крыма.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) может наказать Российский футбольный союз (РФС) за участие клубов в зимнем Кубке Крыма.

ФИФА начала расследование в отношении РФС. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на Телеграм-канал "Мутко против".

Причиной расследования стало выступление команд "Анжи-2" и "Сокола" на крымском футбольном турнире.

В ФИФА уверены, что участие команд на турнире в Крыму было согласовано с РФС. Если это будет доказано, главный футбольный орган России получит большие санкции.

Напомним, что 4 декабря 2014 года на заседании исполнительного комитета УЕФА было решено с 1 января 2015 года запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых РФС.