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Пеллегрини сетует на большое количество травмированных в Вест Хэме

Пеллегрини сетует на большое количество травмированных в Вест Хэме
13:35 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Команда Андрея Ярмоленко сыграет 13 матчей за 2 месяца, но тренеру придется обойтись без 8 игроков, находящихся в лазарете.

Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Мануэль Пеллегрини пожаловался на нелегкую судьбу из-за плотного графика и травм ряда ведущих игроков.

"У нас семь игр в декабре, а затем еще шесть в январе. И восемь игроков в клубном лазарете. Может, Арнаутович сможет побыстрее вернуться в строй, но я не уверен. Сейчас еще "сломались" Чичарито и Бальбуэна. Это большая проблема. Придется доверять тем, кто есть, и проводить хорошую ротацию.

Завтра будет последняя игра первой части сезона. Если бы мне сказали после четырех проигранных матчей на старте, что мы наберем 24 очка, я бы сказал, что это хорошее начало дня нас", - подытожил Пеллегрини.

Добавим, что также в лазарете "Вест Хэма" находится украинский хавбек Андрей Ярмоленко. Его возвращение в строй ожидается к концу сезона.

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Мануэль Пеллегрини, АПЛ, Вест Хем.
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