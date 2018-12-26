Если "МЮ" попадет в топ-четверку, Сульшеру выплатят солидный бонус

Новости спорта: Оле Гуннар Сульшер получит £2 млн бонусов, если "МЮ" попадет в топ-4 в Лиге чемпионов.

Новый главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит хороший бонус в случае выхода команды в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Оле Гуннар Сульшер получит 2 млн фунтов бонуса, если команда попадет в четверку лучших в ЛЧ. Об этом сообщает Footballua.tv со ссылкой на Daily Star.

"Оле Гуннар получит бонус в случае выхода команды в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если "МЮ" попадет в топ-четверку, Сульшеру выплатят бонус в размере 2 миллионов фунтов", - говорится в сообщении.

Напомним, Оле Гуннар Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" до конца нынешнего сезона. Комментируя свое видение идентичности клуба, он отметил, что у "МЮ" должны быть атакующий футбол, победы и лучшие игроки в мире.