Сын Мальдини подпишет контракт с Миланом

Новости спорта: Даниэль Мальдини может подписать профессиональный контракт с Миланом.

Один из сыновей Паоло Мальдини Даниэль в ближайшее время может оказаться в основной команде Милана. 17-летний вингер на данный момент выступает за команду Милана U-19 в Примавере. Как сообщает Calciomercato, миланский суперклуб готов предоставить Даниэлю профессиональный контракт.

Таким образом, Даниэль может продолжить славную семейную эпоху в Милане своего отца Паоло, который был незаменимым центральным защитником команды на протяжении многих лет, а также деда Чезаре, который был столпом обороны Милана и сборной Италии в начале 60-х годов.

Даниэль Мальдини в последних своих матчах Примаверы отметился 3 раза, забив по голу в ворота Удинезе, Эмполи и Кальяри. В прошлом сезоне, выступая за миланскую команду U-17 Мальдини-младший забил 13 голов в 28 матчах.

Отметим, еще один сын Паоло Мальдини Кристиан в свои 22 года выступает в третьем по силе дивизионе Италии за Про Пьяченцу.