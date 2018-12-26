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Милнер - о матче с бывшим клубом, развитии Ливерпуля и блюде на Рождество

Милнер - о матче с бывшим клубом, развитии Ливерпуля и блюде на Рождество
14:49 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В преддверии Boxing day игрок Ливерпуля Джеймс Милнер поделился мыслями о матче с Ньюкаслом.

32-летний полузащитник рассказал о впечатляющем развитии Ливерпуля, и пожелал бывшему клубу Ньюкасл, с которым "красные" встречаются в Boxing Day, вернуться к лучшей форме.

"Мы развиваемся, и это важно. В предыдущие годы мы были в состоянии играть очень хорошо одну неделю, а на следующей неделе мы не были похожи на ту же команду".

"Я не думаю, что кто-то ставил какие-либо цели в предсезонном периоде, чтобы мы отчаянно пытались выиграть чемпионат. Но если мы уже проходим через Рождество и находимся там, где находимся, то мы должны рассматриваться как претенденты на титул", — рассказал Милнер в интервью Sky Sports.

На вопрос о том, что Джеймс Милнер предпочитает съесть на Рождество, он ответил:

"Наверно, паста"

Упомянул игрок и свой бывший клуб Ньюкасл, с которым "красным" играть в ближайшем туре.

"Люди хотят видеть, что у Ньюкасла все хорошо. Это отличный футбольный клуб, с очень хорошей поддержкой, и когда в этом городе дела идут хорошо, фанаты горой стоят за команду, и вы чувствуете этот импульс везде, куда бы вы ни пошли", — сказал Милнер.

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АПЛ, Ливерпуль, Ньюкасл, Джеймс Милнер, Boxing Day.
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