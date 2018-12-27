Наингголан хочет вернуться в Рому

Новости спорта: Полузащитник Интера Раджа Наингголан не хочет играть за миланский клуб.

Как сообщает La Gazzeta dello Sport, бельгиец хочет вернуться в свой бывший клуб, так как его не устраивает положение дел в Интере.

"Я хотел бы вернуться в Рому. Тут, в Интере, все делают так, чтобы я ушел из клуба. Я делал все, что было в моих силах, а от клуба ничего не получал. Больше не хочу иметь с Интером ничего общего", –– начал Раджа.

"Я надеюсь, что Тотти поможет мне вернуться в Рому, так как я остался с ним в хороших отношениях", –– завершил Наингголан.

Контракт бельгийцы с Интером истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Наингголан сыграл 15 матчей во всех турнирах, забив три мяча.