Скачать
Четверг, 27.12.2018
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии

Наингголан хочет вернуться в Рому

Наингголан хочет вернуться в Рому
02:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник Интера Раджа Наингголан не хочет играть за миланский клуб.

Как сообщает La Gazzeta dello Sport, бельгиец хочет вернуться в свой бывший клуб, так как его не устраивает положение дел в Интере.

"Я хотел бы вернуться в Рому. Тут, в Интере, все делают так, чтобы я ушел из клуба. Я делал все, что было в моих силах, а от клуба ничего не получал. Больше не хочу иметь с Интером ничего общего", –– начал Раджа.

"Я надеюсь, что Тотти поможет мне вернуться в Рому, так как я остался с ним в хороших отношениях", –– завершил Наингголан.

Контракт бельгийцы с Интером истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Наингголан сыграл 15 матчей во всех турнирах, забив три мяча.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Раджа Наингголан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
02 Поветкин нацелился на Уайта
03 АПЛ. Ливерпуль разгромил Ньюкасл
04 Михайлюк отличился 2 трехочковыми подряд в матче против чемпионов НБА (Видео)
05 Клопп о чемпионской гонке в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь