Два стадиона к ЧМ-2022 в Катаре будут достроены в ближайшее время

Новости спорта: Строительство стадионов "Аль-Бэйт" и "Аль-Вакра" к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре будет завершено в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета ЧМ-2022. К мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один - арена "Халифа" в Дохе.

Стадион "Аль-Вакра", по задумке дизайнеров, будет выполнен в стиле традиционной арабской лодки и посвящен мореплавателям Персидского залива, вместимость арены составит 40 тысяч зрителей. Арена "Аль-Бэйт" будет рассчитана на 60 тысяч зрителей и выполнена в форме традиционного арабского шатра.

"Мы хотим удивить болельщиков, которые приедут в Катар на первый чемпионат мира по футболу в арабской стране. Все наши стадионы спроектированы таким образом, чтобы пребывание на них было максимально комфортным", - сказано в сообщении пресс-службы.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что все стадионы, строящиеся к мировому первенству, будут сданы к 2021 году.