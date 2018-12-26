Заря не собирается арендовать игроков из Динамо или Шахтера

Новости спорта: Главный тренер Зари Юрий Вернидуб хочет игроков на полноценный контракт.

Тренер Зари Юрий Вернидуб в комментарии Sport Arena объяснил, как клуб планирует работать на трансферном рынке в ближайшее время, и стоит ли рассчитывать на приход в клуб игроков из Шахтера или Динамо.

– Заря хочет усилить позиции нападающего и плеймейкера. Есть ли уже кандидаты?

– Кандидаты всегда есть, пока ищем, смотрим, выбираем, а там жизнь покажет. Сейчас занимаемся именно просмотрами, много уделяем этому времени. Будем надеяться, что сможем усилиться.

– Просто скаутинг, или приехали игроки на просмотр?

– Нет-нет, никто не приезжал.

– Рассматриваете ли опцию с арендами игроков из Динамо или Шахтера?

– Нет.

– То есть, например, возвращение Андриевского исключено?

– Думаю, да. Если будет возвращение, то сам буду просить полноценный контракт. Если парень не играет, зачем его дергать – ему надо тогда становиться полноценным игроком. Опять же, это мое мнение. Думаю, точно так же считает и он. У нас есть уже в аренде три футболиста, этого достаточно.

В Заре в нынешнем сезоне играет три игрока Динамо на правах аренды – защитники Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, а также полузащитник Богдан Леднев.

Заря ушла на зимний перерыв в УПЛ на четвертом месте, имея в активе 28 очков после 18 матчей. До третьего места (Александрия) – 8 очков, а до седьмого места – 4 очка.