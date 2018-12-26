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Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой

Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
20:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду помог Ювентусу сыграть вничью с Аталантой в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Криштиану Роналду вышел на замену, забил гол и продлил беспроигрышную серию туринской команды.

Итальянская Серия А, 18-й тур.

"Аталанта" - "Ювентус" - 2:2

Дуван Сапата (24; 56) - Берат Джимсити (2, автогол), Криштиану Роналду (78).

"Аталанта": Этрит Бериша, Андреа Масиелло (Муса Барроу, 86), Берат Джимсити, Тимоти Кастань, Джанлука Манчини, Ханс Хатебур, Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Робин Госенс, 67), Папу Гомес, Йосип Иличич (Маттео Пессина, 77), Дуван Сапата.

Запасные: Франческо Росси, Пьерлуиджи Голлини, Аркадиуш Река, Робин Госенс, Давиде Беттелья, Лука Вальзания, Маттео Пессина, Деян Кулусевски, Марко Тумминелло, Муса Барроу.

"Ювентус": Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Джорджио Кьеллини, Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи, Сами Хедира (Криштиану Роналду, 65), Пауло Дибала, Эмре Джан, Родриго Бентанкур, Дуглас Коста (Миралем Пьянич, 57), Марио Манджукич.

Запасные: Карло Пинсольо, Маттиа Перин, Меди Бенатия, Даниэле Ругани, Миралем Пьянич, Леонардо Спинаццола, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Дуван Сапата (29), Джанлука Манчини (32), Ханс Хатебур (59) - Родриго Бентанкур (18), Джорджио Кьеллини (38), Марио Манджукич (62).

Удаление: Родриго Бентанкур (53, 2 ЖК).

Стадион: "Атлети Адзурри" (Бергамо, Италия).

Арбитр: Лука Банти (Ливорно, Италия).

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Аталанта, Футбол, Видео, Новости футбола.
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