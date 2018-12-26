АПЛ. Ливерпуль разгромил Ньюкасл

Новости спорта: В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Ньюкасл Юнайтед".

Встреча команд состоялась на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте счёт в матче открыл защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен. В начале второго тайма главный арбитр встречи Грэм Скотт назначил пенальти в ворота "Ньюкасла", который успешно реализовал полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах. На 80-й минуте нападающий "Ливерпуля" Шердан Шакири довёл счёт до разгромного. В концовке матча хавбек хозяев Фабиньо забил четвёртый гол команды.

"Ливерпуль" набрал 51 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии. "Ньюкасл Юнайтед" (17) располагается на 15-м месте в таблице английской Премьер-лиги.