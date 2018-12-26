Степаненко: Год выдался удачным

Новости спорта: Тарас Степаненко поделился мнением о предстоящем сопернике в Лиге Европы и подвел итоги 2018 года.

– Отпуск провожу с семьей на Мальдивах, скоро возвращаемся в Киев. Там с детьми и близкими отметим Новый год.

– Что для тебя было самым запоминающимся в 2018 году?

– 2018 год, по моему мнению, выдался удачным. Мы стали чемпионами, выиграли Кубок страны, выступали в Лиге чемпионов. Сейчас идем на первом месте в турнирной таблице УПЛ. В принципе, сборная хорошо выступила, вышли с первого места в Лиге наций. Да, были и отличные матчи, и такие, о которых хотелось бы забыть. Но это футбол, это спорт. Всегда так бывает. Мы отдавали максимум на поле. Надеемся, следующий год окажется еще более удачным – должны для этого сделать все.

– Как поддерживаешь форму в отпуске?

– Каждому из нас выслали инструкцию: кто, что и в какие дни должен делать. Можно было велосипед покрутить, пробежаться, поплавать, пресс покачать, но это по желанию. А с 27 декабря начинается довольно интенсивная программа. Я еще с детьми на бокс иногда хожу, что очень стимулирует, такая кардиотренировка.

– Сейчас в Instagram длится голосование за лучший гол "Шахтера" в 2018-м. Кто забил самый важный мяч и кто стал лучшим игроком года?

– Очень много ключевых и красивых голов было, но для меня важна не так их красота, как значимость в том или ином матче. Считаю, что в этом сезоне таких было два: Вити Коваленко в ворота "Динамо" и Тайсона на 92-й минуте "Хоффенхайму". Первый мяч нам помог оторваться от "Динамо", второй позволил бороться до конца и вывел нас в еврокубок. А лучшим футболистом назову Исмаили. Он самый стабильный, всегда на уровне. Отлично работает и в обороне, и в атаке, отдавал голевые передачи, забивал. На высочайшем уровне провел все матчи в Лиге чемпионов.

– Твои мысли о жеребьевке Лиги Европы? Что знаешь об "Айнтрахте"?

– Смотрел жеребьевку, переживал, потому что очень сильные соперники находились в первой корзине. Когда попался "Айнтрахт", я немного обрадовался, ведь могли быть и более серьезные команды. Потом посмотрел на результаты, на то, как коллектив играет, и понял, что это клуб уровня "Хоффенхайма", боевой. Противник победил во всех поединках своей группы, причем с крепкими оппонентами. Предстоят интересные и тяжелые матчи. Но у нас также очень сильная команда, мы на сборах подготовимся и будем в хорошей форме. Единственное, у них чемпионат будет продолжаться, а нам придется стартовать с этих игр. Но так не впервые, и мы должны понимать, что у нас есть хороший шанс пройти дальше в Лиге Европы. Будем все делать для этого!

– Что пожелаешь болельщикам в новом, 2019 году?

– Хочу пожелать болельщикам "Шахтера", чтобы команда их радовала, приносила новые яркие победы. Мира, добра, благополучия, чтобы люди радовались каждому дню, чаще улыбались. Конечно, все ждут мира! Пусть 2019 год будет намного лучше прошлого!