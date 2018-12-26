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Комментатор Босянок: Вернидуб сильнее Хацкевича как тренер

Комментатор Босянок: Вернидуб сильнее Хацкевича как тренер
21:23 Сегодня Телеграф Динамомания Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Комментатор Денис Босянок в программе "Футбольный на голову" рассказал, о своем отношении к тренеру "Зари" Юрию Вернидубу в сравнении с Александром Хацкевичем.

- У Вернидуба не было серьезного предложения от "Динамо", поэтому он отвечает, что это все слухи. Какие у него сильные стороны? Его команда играет в интересный футбол. Он классный мотиватор.

С удовольствием следил за важными матчами "Зари" в Европе, а также против "Динамо" и "Шахтера". Чувствуется, что Вернидуб тренирует сердцем. Но он в "Заре" очень давно. Там он состоялся как тренер. Ему нужно двигаться вперед и переходить в более сильный клуб.

На данный момент Вернидуб сильнее Хацкевича как тренер. У Хацкевича команды неинтересные. Мне не нравится та игра, которую он строит. Это ненормально, когда ты за сезон можешь вспомнить один-два ярких матча. Конечно, наш чемпионат достаточно убогий, но это все равно не дело, когда я не могу до конца досмотреть матч родной команды. Смотришь за мучениями и как за это накажут.

Хацкевич проигрывает чемпионат, но зимой его никто не будет менять. Это 100%. А весной я говорил, что нужно дать шанс Вернидубу поработать с "Динамо". Я же понимаю, что Анчелотти не поедет работать в Киев.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола, Денис Босянок.
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