Леоненко об игре в сборной Украины

Новости спорта: Бывший игрок сборной Украины по футболу Виктор Леоненко рассказал о самых интересных моментах во время игры за национальную команду.

— Виктор Евгеньевич, чем вам запомнился дебют в составе национальной команды Украины?

— Красной карточкой (улыбается). Она была единственной прямой в моей футбольной карьере. И нужно было, чтобы это пришлось на первый матч в сборной. Я пошел в подкат, но так как я невысокого роста, то метра полтора не достал до соперника, а он упал, как подкошенный (смеется). Но тот поединок против Венгрии в августе 1993 года больше запомнился тем, что арбитр гнал нас весь матч. На 12-й минуте Помазун отбил пенальти. Потом забил Гудименко, хотя одно время, гол был записан на меня. А играли мы до тех пор, пока хозяева не забьют второй гол…

— Какой был наиболее памятный матч в сине-желтой футболке?

— Скорее турне по Америке. Руководил командой Олег Базилевич которого считаю в высшей степени профессионалом своего дела. Никто никого не проверял, все выяснилось на футбольном поле. Имея нулевой рейтинг, сборная Украины дважды обыграла американцев, которые в то время готовились к домашнему чемпионату миру.

А еще был случай в 1996 году. Я тогда в Николаеве купил собаку лайку и сразу отправился в расположение сборной. В победном поединке с Литвой удалось дважды забить своему бывшему одноклубнику теперь уже покойному Вальдемарасу Мартинкенасу.

— Самый курьезный момент, произошедший с вами во время пребывания в сборной?

— Это перелеты. Мы летали, если не ошибаюсь, на АН-24. Это небольшой самолет, поэтому в салоне видно было всех. И когда бывало, что мы попадали в турбулентность, больше всех переживали Йожеф Сабо и Олег Лужный, казалось, еще немного — и они вырвут подлокотники, в которые вцепились. Весело выглядело, – сказал бывший футболист.

Отметим, что Леоненко сыграл за сборную Украины 14 матчей и забил 6 голов.