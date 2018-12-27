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Азар: Хочу стать легендой Челси

Азар: Хочу стать легендой Челси
08:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бельгиец надеется стать в один ряд с Дрогба и Лэмпардом и Терри.

Полузащитник Челси Эден Азар после победы над Уотфордом (2:1) заявил, что хотел бы закрепить свое имя в истории столичного клуба.

Вчера бельгиец принес Синим выездную победу, оформив дубль. Эти голы стали для него 100-м и 101-м в футболке Челси соответственно.

«Я никогда не забуду 101 гол в футболке этого прекрасного клуба, однако теперь, мне кажется, болельщики, персонал, лично я сам, игроки — мы хотим большего», — приводит слова Азара Sky Sports.

«Хочу забить за клуб еще больше и стать легендой — как Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Джон Терри. Я приложу все усилия. Когда мы побеждаем, мы можем этим насладиться».

«Я упустил несколько возможностей [в сегодняшней встрече], особенно в первой половине, но когда ты промахиваешься, нужно оставаться собранным и попытаться забить еще больше».

Для того, чтобы забить 101 гол за Челси, Азару потребовалось 322 матча.

Летом нынешнего года бельгийца активно провожали в Реал, а сам Эден говорил о том, что выступать за Сливочных — его давняя мечта.

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ФК Реал, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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