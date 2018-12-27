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Сарри назвал главную задачу Челси в этом сезоне АПЛ

Сарри назвал главную задачу Челси в этом сезоне АПЛ
13:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник Челси Маурицио Сарри рассказал, что главной задачей "синих" является закончить чемпионат в ТОП-4.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Уотфордом» (2:1) в рамках 19-го тура АПЛ. Специалиста цитирует ВВС.

«В этом матче «Челси» мог победить с другим счётом, поскольку за последние 20-25 минут упустили сразу несколько возможностей. В концовке встречи команда проявила себя отлично, особенно в плане психологии.

Азар действительно способен играть на любой позиции. Сегодня он забил дважды и мог завершить матч с парой голевых передач. Он прекрасно взаимодействует с партнёрами.

«Челси» нужно держаться как можно ближе к первой четвёрке. Задача на этот сезон — выйти в Лигу чемпионов и не сильно отстать от лидеров».

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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