Скачать
Четверг, 27.12.2018
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии

Смалийчук - о поиске нового тренера для Карпат

Смалийчук - о поиске нового тренера для Карпат
13:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Олег Смалийчук рассказал о поисках нового наставника для львовских Карпат.

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о том, как идут поиски нового главного тренера.

«До 15-го декабря я ждал ответа от Йовичевича. Хорошо говорить он умеет, но все Карпатам, как это сделал я, он не захотел», — рассказал он в интервью Football24.ua.

Также функционер пытался договориться с известным испанским тренером Пако Хемесом, работавшем в мексиканском Крус Асуле, испанских Лас-Пальмасе, Райо-Вальекано, Гранаде и других клубах.

«Уже 16-го декабря я уже вел переговоры со своим другом Пако Хемесом. У этого чувака яйца больше, чем наши тренировочные мячи. После недели переговоров также не сложилось. Тренер — будет, поверьте. Крутой, с яйцами, который будет отстаивать свои футбольные идеи. И он будет круче тех, кто не согласился на наше предложение».

Напомним, что хорватский тренер Игор Йовичевич работал в Карпатах с 2010 года на разных должностях, а с 1 сентября 2015 года исполнял обязанности главного тренера, покинув клуб в конце года.

Львовяне остались без главного тренера после ухода португальца Жозе Мораиша, его обязанности в двух последних матчах исполнял Олег Бойчишин, который продолжит работать спортивным директором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Олег Смалийчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
02 Поветкин нацелился на Уайта
03 Украинская биатлонистка Варвинец вышла замуж
04 Украинец сенсационно обыграл лучшего шахматиста планеты Карлсена на ЧМ
05 Ливерпуль впервые в истории АПЛ лидирует после первого круга с таким отрывом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь