Смалийчук - о поиске нового тренера для Карпат

Новости спорта: Олег Смалийчук рассказал о поисках нового наставника для львовских Карпат.

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о том, как идут поиски нового главного тренера.

«До 15-го декабря я ждал ответа от Йовичевича. Хорошо говорить он умеет, но все Карпатам, как это сделал я, он не захотел», — рассказал он в интервью Football24.ua.

Также функционер пытался договориться с известным испанским тренером Пако Хемесом, работавшем в мексиканском Крус Асуле, испанских Лас-Пальмасе, Райо-Вальекано, Гранаде и других клубах.

«Уже 16-го декабря я уже вел переговоры со своим другом Пако Хемесом. У этого чувака яйца больше, чем наши тренировочные мячи. После недели переговоров также не сложилось. Тренер — будет, поверьте. Крутой, с яйцами, который будет отстаивать свои футбольные идеи. И он будет круче тех, кто не согласился на наше предложение».

Напомним, что хорватский тренер Игор Йовичевич работал в Карпатах с 2010 года на разных должностях, а с 1 сентября 2015 года исполнял обязанности главного тренера, покинув клуб в конце года.

Львовяне остались без главного тренера после ухода португальца Жозе Мораиша, его обязанности в двух последних матчах исполнял Олег Бойчишин, который продолжит работать спортивным директором.