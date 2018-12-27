Модрич: Хочу завершить карьеру в Реале

Новости спорта: Обладатель Золотого мяча развеял все слухи связанные с его уходом из Реала.

Лука Модрич на фоне последних слухов, связанных с его возможным переходом в миланский Интер, опроверг все возможные варианты продолжения своей карьеры где-либо, кроме "королевского клуба".

Как сообщает портал Goal.com, Лука Модрич заявил что свою карьеру он закончит именно в стане мадридского Реала.

Напомним, в 2018 году Модрич провел самый успешный сезон в своей карьере. Хорват в составе родной сборной стал вице-чемпионом мира-2018, а в составе Реала стал обладателем Лиги чемпионов и Клубного Чемпионата Мира.

Главной наградой стал Золотой мяч, благодаря которому он прервал 10-летнюю гегемонию Месси и Роналду.