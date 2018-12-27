Барселона представила публике первого зимнего новичка

Новости спорта: Колумбийский защитник Джейсон Мурильо подписал контракт с Барселоной.

26-летний колумбиец был представлен каталонским грандом на Камп Ноу. Мурильо будет выступать за Барсу под 17-м номером.

Напомним, что "блаугранас" договорились с Валенсией по аренде Джейсона до конца текущего сезона с правом выкупа за 25 млн евро.

Técnicamente es la hija de Murillo la que cobrará el salario en Barcelona pic.twitter.com/gzA8rjfY1E — Juan Navidad (@JuanNavidad10) 27 декабря 2018 г.

Своеобразной изюминкой презентации Мурильо стала его маленькая дочь, которая взялась лично подписывать контракт своего отца. "Технически, именно она будет получать зарплату в Барселоне", – шутят пользователи соцсетей.